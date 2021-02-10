Маємо те, що маємо: прикордонники скаржаться на брак фінансування

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що фінансування відомства в 2021 на зарплати працівників катастрофічно не вистачало. Однак з теперішніми умовами дуже важко вимагати додаткових грошей.

Тож, видатки намагаються скорочувати оптимізацією процесів. Про те, що існують прикордонники, які скаржаться на низькі зарплати – Дайнеко розповів в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без".

Важливо Прикордонники отримають ще 22 нових гелікоптери, – Дейнеко

Соцзахист – у пріоритеті

Працівники незадоволені, оскільки, мовляв, не можуть прожити на ці гроші. Глава відомства запевнив, що це питання обов'язково переглядатимуть.

"Соціальний захист наших військовослужбовців – у пріоритеті. Але прикордонні відомства є частиною суспільства. Дуже важко просити додаткового фінансування, яке б дало можливість підвищити зарплати, коли держава не має, де взяти ці гроші", – пояснив Дейнеко.

Дайнеко: Маємо те, що маємо

. В Україні прикордонник отримує за першим контрактом мінімальну зарплату в середньому приблизно 10 тисяч гривень.

Він наголосив, що враховуючи те, в яких умовах перебуває зараз наша країна, дуже важко вимагати додаткове фінансування. У держави зараз просто немає цих грошей.

Звичайно, є якісь пропорції серед всіх органів, які входять в сектор безпеки й оборони держави. Звичайно, кожному хотілось б отримати більше, але маємо те, що маємо,

– наголосив Дайнеко.

Він додав, що у Держприкордонслужбі знаходять інші виходи. Наприклад, намагаються скорочувати видатки завдяки оптимізації різних процесів. Так, з листопада 2020 року вони отримали право виготовляти вироби з колючого дроту виготовляти власними силами.

Повне інтерв'ю з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко читайте вже незабаром на сайті 24 каналу.