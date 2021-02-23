Дату вибрали не випадково, – Жернаков про вирок Стерненку

Суддя Віктор Попревич, що 23 лютого виніс вирок у справі активіста Сергія Стерненка, вже відзначався одіозними рішеннями. Водночас дату винесення вироку – можна назвати невипадковою.

На справу Стерненка фактично не звертали увагу 5 років і раптом її "дістали". Про це розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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"Дата також вибрана, думаю, не випадково, тому що це все дуже у стилі сфабрикованої справи ФСБ і абсолютно у їхньому стилі робити ці речі під такі дати, які мають важливість для радянських чи прорадянських людей", – сказав Жернаков.

Вирок – політичне переслідування

Водночас він зазначив, що вирок Сергію Стерненку можна оцінювати дуже однозначно.

Це абсолютно політичне переслідування. Це суддя, який не те, що критеріям доброчесності не відповідає, там нема про що говорити, бо крім погруддя Леніна і Сталіна, він був одним із найодіозніших суддів Донецька,

– зазначив голова правління DEJURE.

Михайло Жернаков зауважив, що суддя, який засудив Стерненка – "на гачку" в органів правопорядку.

Чим "відзначився" Попревич

Суддя Попревич свого часу встановив поблизу власного будинку погруддя радянських диктаторів – Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Також він був відомий і тим, що любив "напідпитку нацьковувати свого собаку на листонош і сусідів", писало видання PRO-TEST.

Попревич відпустив директора, фігуранта справи про пожежу на території відпочинкової бази "Вікторія".



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу