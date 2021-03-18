Дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" можуть узгодити зовсім скоро, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром можуть узгодити дату проведення нової зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Наразі активно йдуть консультації на рівні політичних радників.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.
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Перспективи зустрічі у нормандському форматі
Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися розуміння, коли її лідери зустрінуться,
– заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що заради миру на Донбасі паралельно готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами "нормандської четвірки" і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України.
Зустріч "нормандської четвірки": останні новини
- Від початку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася. Внаслідок обстрілів військами окупанта щонайменше 20 військових загинули.
- Однак зустріч "нормандської четвірки" постійно відтерміновують. Однією з причин є те, що Росія досі не визнає себе стороною конфлікту і просить Україну домовлялася з бойовиками.
- Зеленський раніше вже заявляв, що готовий зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, бо відтерміновувати обговорення важливих питань більше не можна.
- У Німеччині заявили, що взяли до відома заяву Зеленського, а в Росії наголосили, що теж готові до зустрічі з українським лідером. Однак, за словами Пєскова, її потрібно "добре підготувати".
- Нещодавно Леонід Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні 2021 року. Однак у Росії запевняють, що нічого не чули про такі плани.