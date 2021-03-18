Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром можуть узгодити дату проведення нової зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Наразі активно йдуть консультації на рівні політичних радників.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

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Перспективи зустрічі у нормандському форматі

Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися розуміння, коли її лідери зустрінуться,

– заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що заради миру на Донбасі паралельно готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами "нормандської четвірки" і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України.

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