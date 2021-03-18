Дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" можуть узгодити зовсім скоро, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром можуть узгодити дату проведення нової зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Наразі активно йдуть консультації на рівні політичних радників.
Джерело:24 канал
Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.
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Перспективи зустрічі у нормандському форматі
Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися розуміння, коли її лідери зустрінуться,
– заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що заради миру на Донбасі паралельно готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами "нормандської четвірки" і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України.
Зустріч "нормандської четвірки": останні новини
- Від початку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася. Внаслідок обстрілів військами окупанта щонайменше 20 військових загинули.
- Однак зустріч "нормандської четвірки" постійно відтерміновують. Однією з причин є те, що Росія досі не визнає себе стороною конфлікту і просить Україну домовлялася з бойовиками.
- Зеленський раніше вже заявляв, що готовий зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, бо відтерміновувати обговорення важливих питань більше не можна.
- У Німеччині заявили, що взяли до відома заяву Зеленського, а в Росії наголосили, що теж готові до зустрічі з українським лідером. Однак, за словами Пєскова, її потрібно "добре підготувати".
- Нещодавно Леонід Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні 2021 року. Однак у Росії запевняють, що нічого не чули про такі плани.
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