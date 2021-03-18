У Данії загинув український моряк: його придавило кришкою люка

Джерело:FleetMon
У Данії загинув 59-річний матрос з України, на нього впала кришка від люка. Трагічний інцидент трапився 16 березня у порту міста Вайле.
Кришка люка від'єдналася від крана та впала на палубу вантажного судна, коли там перебували 2 матроси. Чому це сталося – наразі невідомо.
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Напередодні у Румунії трапилася моторошна аварія, у якій постраждали моряки з України. Судно "Волго Балт 179" затонуло 11 березня в акваторії Чорного моря.
Загалом на борту корабля перебували 13 українців, 11 з них госпіталізували у лікарню. Капітан Олександр Борисенко й електромеханік Григорій Лисаченко загинули.