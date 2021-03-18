У Данії загинув 59-річний матрос з України, на нього впала кришка від люка. Трагічний інцидент трапився 16 березня у порту міста Вайле.

Кришка люка від'єдналася від крана та впала на палубу вантажного судна, коли там перебували 2 матроси. Чому це сталося – наразі невідомо.

Читайте також Поліція Данії накрила підпільну тютюнову фабрику, затримали українців та поляків

Подробиці про трагедію в Данії

У момент нещасного випадку моряки розкладали опори для цієї кришки.

Одному з чоловіків вдалося ухилитися та врятуватися.

Українець отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці.

Назву судна, де трапився цей інцидент, поки офіційно не розголошують.

За даними FleetMon, мовиться про судно Solymar, яке ходить під прапором Кіпру.

яке ходить під прапором Кіпру. Станом на 18 березня цей суховантаж все ще перебуває у порту Вайле.

Аварія з українськими моряками біля Румунії

Напередодні у Румунії трапилася моторошна аварія, у якій постраждали моряки з України. Судно "Волго Балт 179" затонуло 11 березня в акваторії Чорного моря.

Загалом на борту корабля перебували 13 українців, 11 з них госпіталізували у лікарню. Капітан Олександр Борисенко й електромеханік Григорій Лисаченко загинули.