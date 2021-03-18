У Данії загинув український моряк: його придавило кришкою люка
У Данії загинув 59-річний матрос з України, на нього впала кришка від люка. Трагічний інцидент трапився 16 березня у порту міста Вайле.
Джерело:FleetMon
Кришка люка від'єдналася від крана та впала на палубу вантажного судна, коли там перебували 2 матроси. Чому це сталося – наразі невідомо.
Читайте також Поліція Данії накрила підпільну тютюнову фабрику, затримали українців та поляків
Подробиці про трагедію в Данії
- У момент нещасного випадку моряки розкладали опори для цієї кришки.
- Одному з чоловіків вдалося ухилитися та врятуватися.
- Українець отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці.
- Назву судна, де трапився цей інцидент, поки офіційно не розголошують.
- За даними FleetMon, мовиться про судно Solymar, яке ходить під прапором Кіпру.
- Станом на 18 березня цей суховантаж все ще перебуває у порту Вайле.
Аварія з українськими моряками біля Румунії
Напередодні у Румунії трапилася моторошна аварія, у якій постраждали моряки з України. Судно "Волго Балт 179" затонуло 11 березня в акваторії Чорного моря.
Загалом на борту корабля перебували 13 українців, 11 з них госпіталізували у лікарню. Капітан Олександр Борисенко й електромеханік Григорій Лисаченко загинули.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter