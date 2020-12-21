У Данії викопають мільйони убитих через COVID-19 норок: коли саме
У Данії через півроку викопають та спалять мільйони вбитих у межах боротьби з COVID-19 норок. На викопування приблизно 4 мільйонів тварин дав згоду парламент країни.
Уряд прийняв відповідне рішення 20 грудня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства продовольства та ветеринарних справ Данії.
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Тварин ексгумують після 6 місяців, що вважається достатньо довгим періодом для того, щоб їх тушки були вільними від вірусу та безпечними для переміщення.
Після викопування, норки будуть спалені як промислові відходи,
– мовиться у статті.
Згідно з інформацією видання, за допомогою відповідного рішення в Данії намагаються припинити скандал, який призвів до відставки одного із членів уряду. А також – зруйнував репутацію країни у питанні щодо боротьби з пандемією коронавірусу.
Що цьому передувало
- 4 листопада прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що "усі норки в Данії повинні бути вбиті". Вона повідомила, що від цих тварин нібито поширюється мутований коронавірус.
- Уряд Данії наказав знищити 17 мільйонів норок, яких вирощували на фермах.
- Згодом про випадки вірусу серед норок повідомили Іспанія, Швеція, Нідерланди, Італія та США.
- Тисячі норок поховали на рівні 1 метр під землею на території військового полігону. Проте глибина виявилася недостатньою, тому тіла норок фактично виштовхує з могил.
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