У Данії через півроку викопають та спалять мільйони вбитих у межах боротьби з COVID-19 норок. На викопування приблизно 4 мільйонів тварин дав згоду парламент країни.

Уряд прийняв відповідне рішення 20 грудня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства продовольства та ветеринарних справ Данії.

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Тварин ексгумують після 6 місяців, що вважається достатньо довгим періодом для того, щоб їх тушки були вільними від вірусу та безпечними для переміщення.

Після викопування, норки будуть спалені як промислові відходи,

– мовиться у статті.

Згідно з інформацією видання, за допомогою відповідного рішення в Данії намагаються припинити скандал, який призвів до відставки одного із членів уряду. А також – зруйнував репутацію країни у питанні щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Зверніть увагу! Нещодавно у Міністерстві продовольства Данії "призабули", де саме поховали 4 700 тонн норок. Тож "зниклими безвісти" вважають 1,5 мільйона тушок.

Що цьому передувало