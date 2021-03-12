У Данії померла людина, у якої утворились тромби після вакцинації – Голос Америки
У Данії на 2 тижні призупинили застосування вакцини. Це сталось після повідомлення про те, що у деяких пацієнтів спостерігали утворення згустків крові. З цієї причини вже померла людина.
Джерело:"Голос Америки" на 24 каналі
Влада країни заявила, що проведуть додаткове дослідження препарату. Наразі вона не впевнені, чи справді існує зв'язок між вакциною й утворенням тромбів.
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В Управлінні охорони здоров'я Данії запевнили, що є переконливі докази того, що вакцина безпечна й ефективна. Однак через 2 тижні повинна відбутися консультація з Данським агентством з лікарських засобів, аби обговорити ситуацію.
Реакція США на будівництво "Північного потоку-2"
США вживають кроків, аби зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" і протистояти російській пропаганді. Серед пріоритетів зовнішньої політики Адміністрації президента Джо Байдена є підтримка України. У цьому запевнив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Вакцинація в Україні
Україна посіла останнє місце серед європейських країн за кількістю людей, яких провакцинували проти COVID-19. Темпи вакцинації також дуже низькі. Від початку кампанію вакцинувалися приблизно 24 тисячі людей.
Боротьба з пандемією триває рік
У березні 2021 року виповнився рік з часу, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію COVID-19. За цей час 117 мільйонів людей у світі захворіли на недугу, а понад 2,5 мільйони, на жаль, померли.
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