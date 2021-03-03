Поліція Данії накрила підпільну тютюнову фабрику, затримали українців та поляків

Під час досить масштабної спецоперації правоохоронці з Данії затримали 13 іноземців, серед яких є українці. Їм загрожує суворе покарання, оскільки їх дії підпадають під порушення законів із обтяжуючими обставинами.

Як зазначають місцеві журналісти, поліцейські викрили підпільне виробництво цигарок у місті Вамдрупі.

Дивіться також На Львівщині митники вилучили партію капучино на понад мільйон гривень: фото

Громадяни Польщі та українці, судячи з усього, організували роботу досить потужної фабрики – під час обшуків поліцейські вилучили 11 мільйонів цигарок.

Привозили сировину контрабандою

Слідчі стверджують, що викриттям фабрики займалися працівники Європолу, митниці Данії, іноземної поліції, а також Данського податкового агентства.

Поліцейські знайшли на підприємстві чималу кількість професійного обладнання, за допомогою якого українці та поляки виготовляли підакцизні товари.

Виробляли цигарки зловмисники з сировини, яку діставали нелегально.

Затриманих працівників фабрики віком від 32 до 70 років звинувачують у незаконному виробництві сигарет та контрабанді сирого тютюну, який використовувався для незаконного виробництва. Саме цей факт і є обтяжуючою обставиною.

Незабаром суд обиратиме для фігурантів провадження запобіжний захід. Прокурори вимагатимуть утримання під вартою.