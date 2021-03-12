У мене телефон червоний, – Данілову дзвонять ексдепутати, які голосували за Харківські угоди

Джерело:Shuster online
Олексій Данілов розповів, що після засідання РНБО 11 березня йому масово телефонують депутати, які ратифікували Харківські угоди. Політики заявляють, що нібито не голосували за ці угоди.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зізнався, що багатьох з цих депутатів знає особисто.
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Після вчорашнього (11 березня – 24 канал) рішення РНБО у мене, звичайно, був червоний телефон. Бо дуже багато депутатів, які перебували у той час у залі, особисто мене знають,
– зауважив Данілов.
За словами секретаря РНБО, ці депутати спростовують власне голосування за Харківські угоди. Один з політиків навіть заявив, що його не було у залі в момент голосування.
"Тоді у мене питання: а як взагалі це відбулося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які мали б це контролювати? Чому це сфальшоване рішення привело до наслідків, коли ми починаємо за 100 доларів продавати країну?", – заявив Данілов.
За словами секретаря РНБО, непричетні до Харківських угод можуть не хвилюватися. Однак якщо після цього у когось з'явилися будинки у Конча-Заспі або рахунки, цих політиків допитують, звідки у цей час вони отримали це багатство.