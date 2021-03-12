Олексій Данілов розповів, що після засідання РНБО 11 березня йому масово телефонують депутати, які ратифікували Харківські угоди. Політики заявляють, що нібито не голосували за ці угоди.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зізнався, що багатьох з цих депутатів знає особисто.

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Після вчорашнього (11 березня – 24 канал) рішення РНБО у мене, звичайно, був червоний телефон. Бо дуже багато депутатів, які перебували у той час у залі, особисто мене знають,

– зауважив Данілов.

За словами секретаря РНБО, ці депутати спростовують власне голосування за Харківські угоди. Один з політиків навіть заявив, що його не було у залі в момент голосування.

"Тоді у мене питання: а як взагалі це відбулося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які мали б це контролювати? Чому це сфальшоване рішення привело до наслідків, коли ми починаємо за 100 доларів продавати країну?", – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, непричетні до Харківських угод можуть не хвилюватися. Однак якщо після цього у когось з'явилися будинки у Конча-Заспі або рахунки, цих політиків допитують, звідки у цей час вони отримали це багатство.

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