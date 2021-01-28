Данілов обговорив санкції з американською представницею: деталі та фото

28 січня 2021 , 20:54
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Олексій Данілов 28 січня 2021 року провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Вони обговорили поточний стан двостороннього співробітництва.

Джерело: пресслужба Ради національної безпеки і оборони

Секретар РНБО привітав американську сторону з інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена.

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Про що Данілов говорив з Квін

  • Олексій Данілова повідомив Крістіну Квін про те, що наразі триває робота над розробкою та затвердженням 14 секторальних стратегій, які передбачені "Стратегією національної безпеки України".
  • Він наголосив на важливості координації та спільних дій зі стратегічними партнерами України, зокрема, у питанні протидії сучасним гібридним загрозам та інформаційному тероризму.
  • Сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці у військово-технічній сфері.

Зі свого боку, Крістіна Квін запевнила у незмінності підтримки України Сполученими Штатами та висловила готовність до подальшого розширення двосторонньої співпраці.


Олексій Данілов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні / Фото пресслужби РНБО

Хто такий Олексій Данілов: коротко

  • У 1994 – 1997 роках Олексій Данілова був міським головою Луганська.
  • У 2005 – 2006 роках він очолював Луганську ОДА та був заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.
  • У 2006 – 2007 був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання та членом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
  • 3 жовтня 2019 президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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