Олексій Данілов 28 січня 2021 року провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Вони обговорили поточний стан двостороннього співробітництва.

Джерело: пресслужба Ради національної безпеки і оборони Секретар РНБО привітав американську сторону з інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена. Читайте також Порад щодо мови від агресора не потребуємо: Данілов відповів російському візаві Про що Данілов говорив з Квін Олексій Данілова повідомив Крістіну Квін про те, що наразі триває робота над розробкою та затвердженням 14 секторальних стратегій, які передбачені "Стратегією національної безпеки України".

Він наголосив на важливості координації та спільних дій зі стратегічними партнерами України, зокрема, у питанні протидії сучасним гібридним загрозам та інформаційному тероризму.

Сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці у військово-технічній сфері. Зі свого боку, Крістіна Квін запевнила у незмінності підтримки України Сполученими Штатами та висловила готовність до подальшого розширення двосторонньої співпраці.

Олексій Данілов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні / Фото пресслужби РНБО Хто такий Олексій Данілов: коротко У 1994 – 1997 роках Олексій Данілова був міським головою Луганська.

У 2005 – 2006 роках він очолював Луганську ОДА та був заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

У 2006 – 2007 був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання та членом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

3 жовтня 2019 президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Зверніть увагу! Більше про американські санкції – читайте за посиланням.