Олексій Данилов переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на пропозицію від Ірану щодо компенсацій по справі авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерана.

На думку секретаря РНБО, розмір компенсації повинні визначати безпосередньо сім'ї загиблих. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Данілов пояснив, що наразі існує процедура, згідно з якою є певна пропозиція іранської сторони.

Я не вважаю, що ми повинні його приймати. Воно не відповідає тому стану речей, який є, і тієї вини, яку має нести на собі держава Іран,

– заявив він.

Зауважимо, що Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ. Остаточну суму потрібно обговорити зі всіма країнами, громадяни яких загинули.

Що відомо про виплати

В кінці грудня 2020 року Іран запропонував виплатити по 150 тисяч доларів родичам жертв, однак ця сума не є погодженою. Заступник очільника МЗС зазначив, що розмір виплат залежить від декількох факторів, зокрема:

від результатів розслідування і розуміння справжніх причин катастрофи;

від готовності Ірану йти на співпрацю;

від міжнародної практики.