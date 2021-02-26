Данілов відреагував на створення нового медведчуківського каналу

В Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Його створили працівники заблокованих телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". На це вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що РНБО працює лише з фактами, та підкреслив, що Україна – демократична країна. Водночас пообіцяв "не допускати свавілля, яке спостерігалося раніше".

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"Якщо канал, старий чи новий, буде порушувати українське законодавство, працюватиме на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО", – запевнив Данілов.

Варто зауважити, що за словами секретаря РНБО, питання щодо мовлення "Першого незалежного" на засіданні РНБО 26 лютого не розглядали.

Данілов про створення "Першого незалежного": дивіться відео

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