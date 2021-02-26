Данілов відреагував на створення нового медведчуківського каналу

26 лютого 2021 , 19:16
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В Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Його створили працівники заблокованих телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". На це вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що РНБО працює лише з фактами, та підкреслив, що Україна – демократична країна. Водночас пообіцяв "не допускати свавілля, яке спостерігалося раніше".

Важливо РНБО провела засідання 26 лютого: що ухвалили

"Якщо канал, старий чи новий, буде порушувати українське законодавство, працюватиме на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО", – запевнив Данілов.

Варто зауважити, що за словами секретаря РНБО, питання щодо мовлення "Першого незалежного" на засіданні РНБО 26 лютого не розглядали.

Данілов про створення "Першого незалежного": дивіться відео

Новий канал команди Медведчука: що відомо

  • 26 лютого о 18:00 в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Попри те, що раніше запуск проєкту планували на квітень.
  • Напередодні співробітники телеканалів, підконтрольних Медведчуку, створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини".
  • 100 акціонерів "скинулися" на його створення по 1 гривні. На реєстрацію ТОВ звернув увагу міністр Олександр Ткаченко.
  • Він підкреслив, що у такий спосіб команда Медведчука шукає юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди.
  • Згодом "Детектор медіа" повідомив, що ТОВ "Медіахолдинг "Новини" придбало львівський регіональний канал "Перший незалежний".
  • Детальніше про те, як журналісти медведчуківських ЗМІ "перебираються" на львівський канал – читайте за посиланням.