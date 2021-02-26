В Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Його створили працівники заблокованих телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". На це вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що Рада нацбезпеки та оборони України працює лише з фактами, та підкреслив, що Україна – демократична країна.

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"Якщо канал, старий чи новий, буде порушувати українське законодавство, працюватиме на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під сакнції апарату РНБО", – запевнив Данілов.

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