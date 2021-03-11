Данілов відповів, чи може РНБО ввести санкції проти Коломойського

11 березня 2021 , 18:02
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Джерело:

24 канал

Олексій Данілов прокоментував слова Юлії Мендель про можливі санкції щодо Ігоря Коломойського. Їх речниця президента раніше схарактеризувала словом "побачимо".

Під час пресбрифінгу секретар Ради нацбезпеки і оборони нагадав, що Мендель – речниця Офісу Президента.

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Я хотів зауважити, що пані Мендель (Юлія – 24 канал) не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі Президента. Питання стосовно цієї юрисдикції ви можете здати пані Мендель,
– наголосив Данілов.

Він зауважив, що не може відповісти, що саме Мендель мала на увазі.

Зверніть увагу! На запитання про санкції щодо Коломойського речниця президента відповіла в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Однак, за словами Данілова, вже на наступному засіданні РНБО обов'язково продовжать тему санкцій щодо фізичних та юридичних осіб.

Секретар РНБО наголосив, що в Україні подати пропозиції щодо запровадження або скасування санкцій наразі можуть:

  • СБУ;
  • Кабінет Міністрів України;
  • Верховна Рада України;
  • Нацбанк України;
  • Президент України.

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