Данілов відповів, чи може РНБО ввести санкції проти Коломойського

Джерело:24 канал
Олексій Данілов прокоментував слова Юлії Мендель про можливі санкції щодо Ігоря Коломойського. Їх речниця президента раніше схарактеризувала словом "побачимо".
Під час пресбрифінгу секретар Ради нацбезпеки і оборони нагадав, що Мендель – речниця Офісу Президента.
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Я хотів зауважити, що пані Мендель (Юлія – 24 канал) не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі Президента. Питання стосовно цієї юрисдикції ви можете здати пані Мендель,
– наголосив Данілов.
Він зауважив, що не може відповісти, що саме Мендель мала на увазі.Зверніть увагу! На запитання про санкції щодо Коломойського речниця президента відповіла в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.
Однак, за словами Данілова, вже на наступному засіданні РНБО обов'язково продовжать тему санкцій щодо фізичних та юридичних осіб.
Секретар РНБО наголосив, що в Україні подати пропозиції щодо запровадження або скасування санкцій наразі можуть:
Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео