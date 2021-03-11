Данілов відповів, чи може РНБО ввести санкції проти Коломойського

Олексій Данілов прокоментував слова Юлії Мендель про можливі санкції щодо Ігоря Коломойського. Їх речниця президента раніше схарактеризувала словом "побачимо".

Під час пресбрифінгу секретар Ради нацбезпеки і оборони нагадав, що Мендель – речниця Офісу Президента.

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Я хотів зауважити, що пані Мендель (Юлія – 24 канал) не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі Президента. Питання стосовно цієї юрисдикції ви можете здати пані Мендель,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що не може відповісти, що саме Мендель мала на увазі.

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Однак, за словами Данілова, вже на наступному засіданні РНБО обов'язково продовжать тему санкцій щодо фізичних та юридичних осіб.

Секретар РНБО наголосив, що в Україні подати пропозиції щодо запровадження або скасування санкцій наразі можуть:

СБУ;

Кабінет Міністрів України;

Верховна Рада України;

Нацбанк України;

Президент України.

Засідання РНБО: найважливіші деталі

Під час засідання РНБО 11 лютого обговорили низку важливих питань.

Зокрема, Данілов заявив, що через Харківські угоди можуть відкрити справи про держзраду проти 236 депутатів.

Окрім того, секретар РНБО пообіцяв повернути народові підприємство "Мотор Січ".

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео