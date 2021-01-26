Порад щодо мови від агресора не потребуємо: Данілов відповів російському візаві

Олексій Данілов відреагував на заяву секретаря Радбезу Росії стосовно статусу української мови. Глава РНБО наголосив, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту державної мови, тим паче – від країни-агресора.

Джерело: фейсбук Олексія Данілова

Очільник Ради національної безпеки та оборони підкреслив, що українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України.

Читайте також Українською, будь ласка: українці масово скаржаться на обслуговування недержавною мовою

Порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми (Україна – 24 канал) не потребуємо,

– зазначив він.

Секретар РНБО зауважив, що Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі, саме тому для України вона – агресор.

Нова історія взаємних України й Росії можлива за декількох умов

повне звільнення українських територій;

видача військових злочинців і державних зрадників;

покарання винних у плануванні й здійсненні військової агресії проти нашої країни.

після того, як останній російський солдат покине територію України.

"Ми вас сюди не кликали", – резюмував Данілов.

Що варто знати про мовний закон

В Україні з 16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З 16 січня 2021 року в Україні усі заклади обслуговування зобов'язані надавати інформацію українською мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Спілкування українською мовою стосується усіх сфер послуг, зокрема: закладів харчування, кінотеатрів та спортзалів.

Спершу для тих, хто не зможе перейти на державну мову, будуть проводити бесіди, попереджати та надавати відповідну інформацію. Лише у випадку, якщо бесіди не допоможуть – використовуватимуть штрафи.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є "продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США".



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу