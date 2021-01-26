Порад щодо мови від агресора не потребуємо: Данілов відповів російському візаві

Олексій Данілов відреагував на заяву секретаря Радбезу Росії стосовно статусу української мови. Глава РНБО наголосив, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту державної мови, тим паче – від країни-агресора.
Джерело: фейсбук Олексія Данілова
Очільник Ради національної безпеки та оборони підкреслив, що українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України.
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Порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми (Україна – 24 канал) не потребуємо,
– зазначив він.
Секретар РНБО зауважив, що Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі, саме тому для України вона – агресор.
"Ми вас сюди не кликали", – резюмував Данілов.Зверніть увагу! Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є "продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США".