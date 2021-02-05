Олексій Данілов підкреслив, що санкції проти телеканалів Віктора Медведчука вже неможливо скасувати. Також секретар РНБО назвав роботу "112 Україна", ZIK та NewsOne "інформаційним тероризмом".

Про це Данілов сказав під час Київського форуму безпеки. Він додав, що рішення про санкції готувалося тривалий час і ґрунтується на матеріалах спецслужб.

Важливо "Атмосфера страху": у мережі почали публікувати імена журналістів каналів Медведчука

Секретар РНБО наголосив, що підстави для запровадження санкції були вагомі, а саме рішення готували "дуже-дуже ретельно". Він пояснив, що апарат РНБО дуже ретельно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі.

За словами Данілова, вже тоді було зрозуміло, що "це не засоби масової інформації, а суто пропагандистська машина Росії".

І до того часу, поки у нас були не повною мірою зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Росії, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли ухвалити це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо,

– відзначив Данілов.

Він уточнив, що українські служби збирали інформацію протягом 8 місяців. І чим більше інформації отримувала РНБО, тим зрозуміліше ставало, що це дуже небезпечна для країни ситуація.

Позиція СБУ

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі заявив, що підстав, аби припинити мовлення каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", було вдосталь ще у 2018 році, тобто за президентства Петра Порошенка.

Що відомо про заборону каналів Медведчука? РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення у всіх можливих інстанціях.

Детально про те, чому заблокували ZIK, NewsOne і "112 Україна", та як росіяни фінансували канали Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу.



Санкції проти Козака та блокування ЗМІ: найважливіше / Інфографіка 24 каналу