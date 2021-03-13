236 депутатів проголосували за Харківські угоди у 2010 році. І усіх їх можуть притягнути до відповідальності – якщо виявиться, що народні обранці отримали матеріальну вигоду за свій голос.

Все, що цього стосується – вивчатиме слідство. 12 березня про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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"Якщо у когось після того голосування з'явилися будинки в Конча-Заспі"

"Коли нам говорять, що депутати не повинні нести відповідальність за голосування, то я з цим не згоден", – заявив секретар РНБО.

Виходить так, що депутати можуть зібратися, проголосувати за Бог знає що, і не нести відповідальності? Це не вкладається в жодну логіку,

– переконаний Данілов.

"Наслідки після голосування ми відчуваємо сьогодні. І не можемо залишити без з'ясування обставин того, як це сталося і чому", – наголосив він.

"Якщо у когось після цього голосування з'явилися будинки в Конча-Заспі, рахунки або інші речі – ми просто запитаємо, звідки вони саме в той час це все взяли", – підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, справу про Харківські угоди будуть розслідувати за статтею 111 Кримінального кодексу України – про державну зраду (умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності України тощо). Карають за такий злочин позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

До слова Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод

Що таке Харківські угоди? Їх підписали в Харкові у квітні 2010 тодішній номінальний президент Росії Дмитро Мєдвєдєв (читайте – Володимир Путін) і український глава держави (а тепер втікач) Віктор Янукович. Однак вони б не набули чинності, якби Верховна Рада їх не ратифікувала – 236 голосами.



За умовами Харківських угод, Чорноморський флот Росії в Севастополі отримав право перебувати ще 25 років. Україна ж отримала 30% знижки на газ.



Щодо угод ще у 2014 Генпрокуратура відкрила справу, але її розслідування тривало мляво. 12 березня 2021 року вже Служба безпеки України відкрила справу про ймовірну державну зраду через укладення цих угод – за рішенням РНБО.



Харківські угоди: хто підписував? / Інфографіка 24 каналу

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