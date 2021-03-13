Данілов розповів, як ексдепутатів можуть покарати за Харківські угоди
236 депутатів проголосували за Харківські угоди у 2010 році. І усіх їх можуть притягнути до відповідальності – якщо виявиться, що народні обранці отримали матеріальну вигоду за свій голос.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Все, що цього стосується – вивчатиме слідство. 12 березня про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
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"Якщо у когось після того голосування з'явилися будинки в Конча-Заспі"
"Коли нам говорять, що депутати не повинні нести відповідальність за голосування, то я з цим не згоден", – заявив секретар РНБО.
Виходить так, що депутати можуть зібратися, проголосувати за Бог знає що, і не нести відповідальності? Це не вкладається в жодну логіку,
– переконаний Данілов.
"Наслідки після голосування ми відчуваємо сьогодні. І не можемо залишити без з'ясування обставин того, як це сталося і чому", – наголосив він.
- "Якщо у когось після цього голосування з'явилися будинки в Конча-Заспі, рахунки або інші речі – ми просто запитаємо, звідки вони саме в той час це все взяли", – підсумував Олексій Данілов.
До слова Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод
Що таке Харківські угоди?Їх підписали в Харкові у квітні 2010 тодішній номінальний президент Росії Дмитро Мєдвєдєв (читайте – Володимир Путін) і український глава держави (а тепер втікач) Віктор Янукович. Однак вони б не набули чинності, якби Верховна Рада їх не ратифікувала – 236 голосами.
За умовами Харківських угод, Чорноморський флот Росії в Севастополі отримав право перебувати ще 25 років. Україна ж отримала 30% знижки на газ.
Щодо угод ще у 2014 Генпрокуратура відкрила справу, але її розслідування тривало мляво. 12 березня 2021 року вже Служба безпеки України відкрила справу про ймовірну державну зраду через укладення цих угод – за рішенням РНБО.
Харківські угоди: хто підписував? / Інфографіка 24 каналу
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