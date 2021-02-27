Данілов розповів, про що говоритимуть на наступному засіданні РНБО

27 лютого 2021 , 08:21
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Під час наступного засідання Ради національної безпеки й оборони хочуть заслухати звіти Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронні органи повинні пояснити, чому вони роками не закриваються справи щодо дезертирства і державної зради.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що правоохоронці мають назвати причини досі не закритих справ, злочини за якими сталися після початку російської агресії проти України.

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Порядок денний наступного засідання РНБО

Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають в якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з погляду юриспруденції, але немає відповіді суспільству,
– зазначив Данілов.

Та додав, що люди мають право знати, чому за 6 – 7 років немає крапки у справах про дезертирство та держзраду.

Нагадаємо, раніше Данілов анонсував ще одне засідання РНБО. Воно має відбутися через 2 тижні – 12 березня.

Попередні рішення РНБО

  • 2 лютого на засіданні РНБО ввели обмеження проти Тараса Козака, соратника Медведчука, який є власником проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". У результаті того ж дня доступ до цих ЗМІ заблокували.
  • 19 лютого під санкції потрапив Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще кілька людей і компаній. Рішення ґрунтується на матеріалах СБУ про фінансування окупантів.
  • 26 лютого РНБО знову зібралася – на засіданні розглянули ситуацію на окупованих територіях, подвійне громадянство та державну зраду. Крім того, ввели санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.