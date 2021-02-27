Данілов розповів, про що говоритимуть на наступному засіданні РНБО

Під час наступного засідання Ради національної безпеки й оборони хочуть заслухати звіти Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронні органи повинні пояснити, чому вони роками не закриваються справи щодо дезертирства і державної зради.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що правоохоронці мають назвати причини досі не закритих справ, злочини за якими сталися після початку російської агресії проти України.

Читайте також РНБО провела засідання 26 лютого: які питання розглянули та що ухвалили

Порядок денний наступного засідання РНБО

Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають в якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з погляду юриспруденції, але немає відповіді суспільству,

– зазначив Данілов.

Та додав, що люди мають право знати, чому за 6 – 7 років немає крапки у справах про дезертирство та держзраду.

Нагадаємо, раніше Данілов анонсував ще одне засідання РНБО. Воно має відбутися через 2 тижні – 12 березня.

Попередні рішення РНБО