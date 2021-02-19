Скоро країна дізнається, хто не помічав "трубу" Медведчука, – Данілов

РНБО 19 лютого доручила повернути у державну власність нафтопродуктопровід Самара – Західний напрямок, який присвоїло оточення Віктора Медведчука. Олексій Данілов пообіцяв, що скоро країна дізнається, хто не помічав трубопровід.

Як зазначив Данілов, нафтопродуктопровід існує з 1991 року, але "дивним способом" досі не став державним.

Важливо Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО

Секретар РНБО додав, що в ході слідчих дій щодо нафтопродуктопроводу "дуже багато речей стали явними".

Після 2015 року він дивним шляхом опиняється у власності іноземної компанії, яка має дивне походження. Але керують цією компанією громадяни України. Найближчим часом країна дізнається, хто в українського народу поцупив продуктопровід і хто не бачив цей комплекс на території України,

– сказав він.

За словами Данілова, "дивно, коли такий об'єкт ніхто не помічає".

Трубопровід експлуатує компанія "Прикарпатзахідтранс", якою володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Останнього пов'язують з оточенням Медведчука.

Зазначимо, що 19 лютого РНБО Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок.

Що означає рішення РНБО

В Офісі Президента пояснили, що правоохоронним органам доручили провести розслідування та з'ясувати причини, за яких державна власність опинилася у приватних руках. За рішенням РНБО, Кабмін мав вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України. Уряд мав:

невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів,

вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.