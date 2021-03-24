Секретар РНБО Олексій Данілов закликав уникати поняття "Донбас" і не називати так Донеччину і Луганщину. Мовляв, такого немає в українських документах, а наратив нам нав'язує Росія.

Данілов наголошує, що слова "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави.

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Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей. Ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити,

– каже секретар РНБО.

Зі слів Данілова, таку дефініцію нам нав'язує країна-агресор – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна".

Він також назвав маніпуляціями заяви про те, що вибори на окупованих територіях не відбулися через небажання української влади їх проводити. Адже вона максимально забезпечила виборче право на територіях, які межують з тимчасово окупованими територіями Донеччини та Луганщини.

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