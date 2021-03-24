Поняття "Донбасу" нам нав'язує Росія, – РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав уникати поняття "Донбас" і не називати так Донеччину і Луганщину. Мовляв, такого немає в українських документах, а наратив нам нав'язує Росія.
Джерело:Укрінформ
Данілов наголошує, що слова "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави.
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Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей. Ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити,
– каже секретар РНБО.
Зі слів Данілова, таку дефініцію нам нав'язує країна-агресор – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна".
Він також назвав маніпуляціями заяви про те, що вибори на окупованих територіях не відбулися через небажання української влади їх проводити. Адже вона максимально забезпечила виборче право на територіях, які межують з тимчасово окупованими територіями Донеччини та Луганщини.
Що говорять про вибори в ОРДЛО
- Як і на решті територій України, вибори в тимчасово окупованих районах планували провести 25 жовтня 2020 року.
- В адміністраціях Донецької і Луганської областей дійшли висновку, що їх неможливо провести. Вибори не відбулися.
- ЦВК запропонувала провести голосування в останню неділю березня 2021 року. Тому звернулася до вищезгаданих облдержадміністрацій.
- ЦВК має ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів не пізніше, ніж 17 січня 2021 року.
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