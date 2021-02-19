Данілов про ситуацію на Донбасі: Ми вже знаємо, як будемо реагувати

Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив деталі засідання Ради нацбезпеки та оборони 19 лютого. Одним із питань, яке там порушували, була ситуація на Донбасі.

За словами Данілова, на засіданні РНБО доповідав, зокрема, командувач Збройних сил Руслан Хомчак. Також заслухали розвідку.

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Секретар Ради нацбезпеки зауважив, що це питання розглядали в закритому режимі.

Те, що сьогодні там відбувається, перебуває повністю під контролем президента та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Ми розуміємо, в який спосіб будемо відповідати на ті всі речі, що там відбуваються,

– наголосив Данілов.

Крім того, він нагадав, що українська влада провернулися до 5 сценаріїв щодо Донбасу. Їх розробили початку грудня 2019 року. А перед нормандським самітом у Парижі ухвалили на засіданні РНБО.

"Сьогодні пройшов певний час. Тому треба вносити корективи. Річ у тім, що рішення ухвалювали в грудні 2019 році, а зараз у нас – лютий 2020 року. Відбулися певні події на фронті та світи. І відповідно до цього ми маємо реагувати", – зазначив посадовець.

Секретар РНБО додав, що президент Зеленський доручив головнокомандувачу Руслану Хомчаку, міністру оборони Андрію Тарану, першому заступнику секретаря РНБО Михайлу Ковалю, заступнику керівника ОПУ Роману Машовцю долучитися до цієї роботи. І на наступному засіданні РНБО вони мають зробити доповідь про своє бачення, чи треба туди вносити корективи. А якщо треба, то які.

Водночас Данілов підкреслив, що всі це 5 сценаріїв є закритими та їх ухвалюють в режимі "таємно". Тому він не може розголошувати подробиці.