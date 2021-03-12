Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод

У ЗМІ з'явилася інформація, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко брав участь у підготовці Харківських угод. Олексій Данілов вже прокоментував цю інформацію.
Данілов зазначив: якщо провина його заступника чи будь-кого іншого буде доведена, ця людина відповідатиме перед законом. Однак він зазначив: наразі йому нічого не відомо про роль Демченка.
До теми Червоний телефон, – Данілов про дзвінки від депутатів, які голосували за Харківські угоди
Якщо у процесі слідства щось буде з'ясовуватися, ще раз кажу – немає значення прізвище ім'я по батькові. Індульгенції ні в кого немає. Якщо людина винна, вона має відповідати,
Нагадаємо
– розповів Данілов.
. Першим заступником секретаря РНБО Демченко став
за призначенням Зеленського
. До цього він був радником президента: і за часів Зеленського, і за Порошенка.
Причетність Демченка до Харківських угод: що відомо
- Про те, що Руслан Демченко міг бути причетним до підготовки Харківських угод, написала низка ЗМІ.
- З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ.
- Мовиться, що саме він, обіймаючи цю посаду, готував та погоджував текст Харківських угод.
- Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович.
- Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.
- Тоді перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.
- У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди.
- 12 березня 2021 року СБУ відкрила справу щодо ймовірної держзради через укладення цих угод. Напередодні таке завдання відомству дала РНБО.