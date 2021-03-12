Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод

У ЗМІ з'явилася інформація, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко брав участь у підготовці Харківських угод. Олексій Данілов вже прокоментував цю інформацію.

Данілов зазначив: якщо провина його заступника чи будь-кого іншого буде доведена, ця людина відповідатиме перед законом. Однак він зазначив: наразі йому нічого не відомо про роль Демченка.

До теми Червоний телефон, – Данілов про дзвінки від депутатів, які голосували за Харківські угоди

Якщо у процесі слідства щось буде з'ясовуватися, ще раз кажу – немає значення прізвище ім'я по батькові. Індульгенції ні в кого немає. Якщо людина винна, вона має відповідати,

– розповів Данілов.

Причетність Демченка до Харківських угод: що відомо

Про те, що Руслан Демченко міг бути причетним до підготовки Харківських угод, написала низка ЗМІ.

З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Демченко Мовиться, що саме він, обіймаючи цю посаду, готував та погоджував текст Харківських угод.

Харківські угоди: головне

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович.

Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.

Тоді перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди.

12 березня 2021 року СБУ відкрила справу щодо ймовірної держзради через укладення цих угод. Напередодні таке завдання відомству дала РНБО.