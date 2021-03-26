Питання не до РНБО, – Данілов про ймовірну причетність Демченка до Харківських угод

Рада національної безпеки та оборони не займається розслідуванням причетності Руслана Демченка до підготовки Харківських угод. Однак, за словами Олексія Данілова, якщо до його заступника будуть якісь питання, він муситиме відповідати.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ймовірність причетності свого заступника Руслана Демченка до угод, заявив, що перед законом всі рівні.

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Що каже Данілов

Чиновник запевняє, що "у нас дуже багато розповідають, а коли дивишся документи, то там нічого немає".

Це питання не до апарату РНБО, ми не слідчий орган. Якщо будуть питання – то тільки у тих, хто цим питанням займається...Ми до цього стосунку не маємо, це інша парафія,

– сказав секретар.

Крім того, Данілов наголосив, що стосовно справи треба почекати і тоді подивитись, до чого це призведе. Наразі відповідні органи опрацьовують всі питання.

Харківські угоди: що відомо

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Вони передбачали, що Чорноморський Флот Росії перебуватиме в Севастополі 25 років. Натомість Україна отримає знижку на газ – 30%, але не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.

На засіданні РНБО секретар Данілов доручив СБУ перевірити, як укладали ці угоди. Зокрема, як 236 депутатів голосували за домовленості.

ЗМІ писали, що до угод міг бути причетний Демченко. Він тоді працював заступником міністра закордонних справ та мав готувати й погоджувати текст Харківських угод.

Однак у МЗС стверджують, що Демченко не займався підготовкою цих угод.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу