Питання не до РНБО, – Данілов про ймовірну причетність Демченка до Харківських угод

Джерело:BBC
Рада національної безпеки та оборони не займається розслідуванням причетності Руслана Демченка до підготовки Харківських угод. Однак, за словами Олексія Данілова, якщо до його заступника будуть якісь питання, він муситиме відповідати.
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ймовірність причетності свого заступника Руслана Демченка до угод, заявив, що перед законом всі рівні.
До теми Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди
Чиновник запевняє, що "у нас дуже багато розповідають, а коли дивишся документи, то там нічого немає".
Це питання не до апарату РНБО, ми не слідчий орган. Якщо будуть питання – то тільки у тих, хто цим питанням займається...Ми до цього стосунку не маємо, це інша парафія,
– сказав секретар.
Крім того, Данілов наголосив, що стосовно справи треба почекати і тоді подивитись, до чого це призведе. Наразі відповідні органи опрацьовують всі питання.