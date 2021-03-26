Данілов припустив, що Козак має не одне громадянство і перебуває за кордоном

Тарас Козак, який перебуває під санкціями України, ймовірно, наразі перебуває за кордоном. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, соратник Віктора Медведчука може мати громадянство не лише України.

Також Данілов нагадав, що як народний депутат України, він мав би бути зараз на батьківщині.

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Водночас секретар РНБО переконаний, що правоохоронні органи не мають переживати щодо того, чи повернеться Козак в Україну.

Думаю, повернеться, він же громадянин нашої країни. Хоча, може, не тільки нашої. До речі, це цікаве питання, коли депутати мають паспорти інших країн,

– зауважив Данілов.

Він нагадав, що депутати, міністри чи інші посадові особи такого рівня повинні бути лише громадянами України. Це пояснюється тим, що вони мають певні допуски, з якими не можуть ознайомлюватися громадяни інших країн.

Наразі в Україні заборонено подвійне громадянство. Однак незабаром Кабмін має розробити спеціальний законопроєкт , який регулюватиме це питання.

Зауважимо, що Тараса Козака пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Раніше Україна наклала санкції на Козака та його 3 телеканали, які відомі своєю проросійською риторикою. Згодом у санкційному списку опинився і сам Медведчук.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу