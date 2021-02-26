На засіданні РНБО розглядали питання реалізації справ про держзраду та дезертирство

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого розглянули 4 важливих питання. Зокрема питання стану реалізації справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення присяги.

Інші три питання стосувалися проєкту державної стратегії деокупації Криму, подвійного громадянства та застосування санкцій проти 10 осіб, які зрадили Україну. Про це під час брифінгу повідомив Олексій Данілов.

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Ми ухвалили рішення, що через 2 тижні під час засідання РНБО заслухають звіт Офісу генпрокурора, СБУ та МВС по тих справах, які станом на сьогодні є резонансними у суспільстві. І ті люди, які колись зрадили нашу країну, вони всі будуть покарані, – сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що президент Володимир Зеленський дав доручення правоохоронцям прозвітувати на засіданні, у який спосіб відбуватимуться розслідування.

РНБО вже ввела санкції проти зрадників України

Рада нацбезпеки під час засідання ввела максимальні санкції проти посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну. Їх також позбавили усіх державних нагород.

Брифінг за підсумками засідання РНБО: дивіться відео