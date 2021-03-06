Всі знаємо, що це був за день, – Данілов пояснив позицію щодо вироку Стерненку

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував справу активіста Сергія Стерненка. РНБО аналізує всю інформацію щодо цього.

За його словами, це питання загалом є доволі непростим. Адже не зовсім зрозуміло, чому вирок оголосили саме зараз.

Варте уваги Ми маємо боротися за свої права, – Стерненко записав відеозвернення з зали суду

Данілов також підкреслив, що це – питання до суддів. Адже судовий процес тягнувся вже довго, вирок могли оголосити ще у 2016 – 2017 роках.

Але дотягнули аж дотепер й оголосили 23 лютого. Усі знаємо, що це за день і яке свято дехто святкує,

– звернув увагу секретар РНБО.

Зауважимо, що 23 лютого – це свято російської армії, яка вже 7 років веде війну проти України. Окупанти на Донбасі не припиняють обстрілів, через це гинуть українці.

Він додав, що це – рішення суду, тож не можна сказати, подобається воно РНБО чи ні. Проте Рада систематизує інформацію та перевіряє, чи не можуть стояти за цим якісь замовники.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Про суперечливі рішення суддів

Коментуючи судову систему в Україні, Данілов зазначив, що ставити усіх суддів в один ряд – не можна. Попри це, все ж є окремі кричущі випадки. З кожним із них потрібно розбиратися.

"Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати 7 років ув'язнення, а інший – звільняє від кримінальної відповідальності", – зауважив секретар РНБО.

До того ж, є справи, які можуть тягнутися роками. Ненормально, коли людина перебуває під слідством до 8 років і не знає, яким буде вирок, підсумував Данілов.