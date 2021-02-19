Це терористичне угруповання допомагає бойовикам на Донбасі: Данілов про санкції щодо Медведчука

19 лютого 2021 , 22:34

Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Українські спецслужби викрили угруповання, що займається фінансуванням тероризму на території Донецької та Луганської областей. А підтримують його діяльність нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук і його бізнес-партнер Тарас Козак.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українські розвідники триваий час здобували інформацію про вищевказане угруповання та причетних до нього осіб.

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Докладніше про заяву Данілова

Секретар РНБО, зокрема зауважив, що за 14 кілометрів від українського кордону на території Росії розташовується один із нафтопереробних заводів. Володіють ним спільно з дружинами Медведчук і Козак.

Постачання паливно-мастильних матеріалів із цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців,
– наголосив Данілов.

Він додав, що сьогодні українська влада має більш ніж достатньо доказів того, що це терористичне угруповання свідомо допомагає бойовикам на Донбасі.

"І на підставі вищевказаної інформації відбулося засідання РНБО. Там пролунала доповідь керівника СБУ Івана Баканова. Також було надано відповідні документи. Голосування було одностайним. Лише одна людина віддала свій голос із невеликим зауваженням", – зазначив посадовець.

Щодо зауваження, продовжив Данілов, ситуація була пов’язаною з тим, що треба вносити до рішення про санкції додаткові аргументи.

Зауважимо! За даними видання ZN.UA, мовиться про Новошахтинський нафтопереробний завод. Розташовується вінт у Ростовській області Росії. 75% акцій підприємства належать дружині Віктора Медведчука – Оксані Марченко. Ще 25% володіє громадянська дружина Козака – Наталія Лавренюк. Остання має паспорт Росії. Загалом обмежувальні заходи проти Медведчука запровадили за статтею про фінансування тероризму.

Що цьому передувало

  • РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
  • Вони наберуть чинності тоді, коли указ підпише президент Володимир Зеленський.
  • Загалом санкції застосують проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
  • 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" , які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.
Які ще рішення ухвалила РНБО на засіданні 19 лютого – читайте в нашому матеріалі.