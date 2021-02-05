Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна й надалі накладатиме санкції. І під удар потрапить низка депутатів чинної скликання Верховної Ради. Також він попередив про кримінальну відповідальність за співробітництво з Росією та бойовиками на Донбасі.

Так Данілов відповів на закид одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка. Той, зокрема, заявив, що в Україні можуть зібратися 5 – 6 високопосадовців і ухвалити рішення на основі певних документів. Але ці документи суспільству не показують. Водночас немає вироку.

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"Сьогодні санкції наклали щодо одного депутата та каналів. А завтра під удар можуть потрапити інші", – заявив Бойко.

Як на це відреагував Данілов

Секретар РНБО наголосив, що найближчим часом санкції будуть тривати.

Будемо їх запроваджувати проти певних категорій осіб – і фізичних, і юридичних. Більше того, можу з упевненістю сказати, що там буде низка депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. Маємо більше ніж достатньо аргументів, щоб це впровадити,

– зауважив Данілов.

Він підкреслив, що це не якась одноразова акція. Оскільки сьогодні з боку Росії відбуваються інформаційний тероризм і гаряча війна на Донбасі. Натомість в Україні є люди, які це підтримують.

"І коли люди допомагають Росії в її агресії, коли вони починають бути постачальниками військовим формуванням тих чи інших засобів, за допомогою яких потім гинуть наші люди. За це всі будуть нести відповідальність, зокрема й кримінальну. І це буде обов’язково", – підсумував Данілов.

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Коротко про санкції проти ZIK, NewsOne та "112 Україна"



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу