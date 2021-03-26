"Українські Новини" отримали відповідь Ради національної безпеки і оборони України на свій запит, що стосується експропріації ПАТ "Мотор Січ" і санкцій проти китайських інвесторів підприємства. Апарат РНБОУ вибірково прокоментував ряд з поставлених у запиті питань.

Зокрема, в РНБОУ вважали за краще не розкривати інформацію щодо подальшої долі майнового комплексу підприємства і потенційного управителя під приводом того, що ці дані "для службового користування". Аналогічним чином без відповіді залишилися питання про критерії віднесення українських підприємств до категорії "стратегічних", про юридичні підстави вважати "Мотор Січ" значущим для обороноздатності країни суб'єктом господарювання і переліку відповідних критичних для "оборонки" технологій, а також про те, кому належать права інтелектуальної власності на них і про те, що далі буде з арештованими акціями не китайських акціонерів.

"Визначення критеріїв віднесення підприємств до категорії стратегічних, розробки інвестиційних стратегій і бізнес-моделей, а також інші питання їх виробничо-господарської діяльності не належать до повноважень РНБОУ", - йдеться в отриманому редакцією документі.

Водночас з відповіді РНБОУ йдеться, що члени Ради нацбезпеки не збираються розслідувати торговельні зв'язки "Мотор Січ" і Російської Федерації, оприлюднені в міжнародній базі SIPRI - ніякі пропозиції на цей рахунок від них не надходили.

Щодо доказової бази, на якій ґрунтується рішення РНБО про введення Україною односторонніх санкцій до китайських акціонерів "Мотор Січі", у Раді нацбезпеки відповіли, що при винесенні санкційних рішень тут не проводять власного розслідування, а спираються на пропозиції ВРУ, ОП, КМУ, НБУ і СБУ відповідно до ст. 5 Закону України "Про санкції".

Показово, що секретар РНБОУ Олександр Данилов, згідно з інформацією апарату Ради нацбезпеки, не брав участі в роботі Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з доарбітражного врегулювання претензій китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна. Нагадаємо, що вчора в інтерв'ю ВВС Данилов заявив, що у справі підприємства Мотор Січ, на майно якого суд наклав арешт, "нічого страшного немає", оскільки "нікого не вбили і не посадили". Міжвідомча робоча група з "Мотор Січ" була створена Міністерством юстиції України на початку жовтня 2020 р., Олександр Данилов очолив РНБОУ 3 жовтня 2020 р.

У відповіді РНБОУ на запит УН теж не надано змістовну відповідь на питання про те, якою буде реакція цього органу на ймовірні зустрічні персональні санкції уряду КНР щодо українських чиновників, особисто причетних до введення обмежувальних заходів стосовно китайських юридичних і фізичних осіб. Так само як і відповідь на питання про ризики для національної безпеки України, які тягне за собою націоналізація "Мотор Січі".