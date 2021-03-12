Дочекайтесь і не хвилюйтесь, – Данілов натякнув Бойку на причетність до Харківських угод

Секретар РНБО Олексій Данілов вступив у перепалку із нардепом від "ОПЗЖ" Юрієм Бойком. Той назвав справу про Харківські угоди спробою замилити очі суспільства.

На думку Бойка, перш ніж розкидуватися гучними звинуваченнями про те, що "депутати брали гроші", необхідно назвати ці імена. На те Олексій Данілов відповів, що усіх незабаром назвуть.

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Причетність Бойка до Харківських угод

Нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко в ефірі програми почав обурюватися тому, що Олексій Данілов звинувачує когось у корупції, хоча не має на те повноважень. Мовляв, секретар РНБО – не прокурор, який веде у суді справу. "Назвіть імена тих, хто получив гроші, маєтки. Ви хто тут? Ви зараз на усю країну заявили, що хтось отримав гроші. Називайте тоді", – обурився Бойко.

На це Данілов відповів, що не потрібно хвилюватися: з часом усіх винних покарають, а їхні імена стануть відомі публічно.

Я би на вашому місці хвилювався, тому що там було слушне зауваження від Арсена Петровича (Яценюка – 24 канал). Там же були не тільки депутати. Ви ж на той час не були депутатом. І міністри, які всі поставили підпис під тими угодами, будуть відповідати,

– сказав Данілов.

Харківські угоди: головне

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року.

Підписали їх тодішні президенти України та Росії – Віктор Янукович і Дмитро Медведєв.

Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.

Тоді перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижки на газ.

Рада ратифікувала цей документ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди. Мовилось про ймовірне зловживання владою та державну зраду.

Юрій Бойко у березні 2010 року був призначений на посаду Міністра палива та енергетики України в уряді Азарова. Тому натяк Олексія Данілова на відповідальність Бойка може бути обґрунтованим.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу