Секретар РНБО Олексій Данілов вступив у перепалку із нардепом від "ОПЗЖ" Юрієм Бойком. Той назвав справу про Харківські угоди спробою замилити очі суспільства.

На думку Бойка, перш ніж розкидуватися гучними звинуваченнями про те, що "депутати брали гроші", необхідно назвати ці імена. На те Олексій Данілов відповів, що усіх незабаром назвуть.

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Причетність Бойка до Харківських угод

Нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко в ефірі програми почав обурюватися тому, що Олексій Данілов звинувачує когось у корупції, хоча не має на те повноважень. Мовляв, секретар РНБО – не прокурор, який веде у суді справу. "Назвіть імена тих, хто получив гроші, маєтки. Ви хто тут? Ви зараз на усю країну заявили, що хтось отримав гроші. Називайте тоді", – обурився Бойко.

На це Данілов відповів, що не потрібно хвилюватися: з часом усіх винних покарають, а їхні імена стануть відомі публічно.

Я би на вашому місці хвилювався, тому що там було слушне зауваження від Арсена Петровича (Яценюка – 24 канал). Там же були не тільки депутати. Ви ж на той час не були депутатом. І міністри, які всі поставили підпис під тими угодами, будуть відповідати,

– сказав Данілов.