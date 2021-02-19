Далі буде: Данілов анонсував нові санкції проти недоброчесних політиків

Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Секретар РНБО підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.

Він наголосив, що на наступному засіданні РНБО буде "ще цікавіше". Данілов зазначив, що тоді у санкційному списку можуть опинитися і депутати.

Важливо Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу

Секретар РНБО зауважив, що відповідає за свої слова та анонсував наступні санкції.

Всі ці депутати зі статками у 300 чи 400 мільйонів. Люди добрі, де ви це взяли? Ви жодного разу не працювали у бізнесі, але у вас мільярдні статки. Зупиняється це все,

– підкреслив Данілов.

Він також додав, що власність українського народу має належати не Віктору Медведчуку чи іноземним компаніям, а громадянам України. На думку Данілова, у сучасному світі неможливо нічого приховати ні за офшорами, ні за банківськими рахунками.

"Якщо хтось вважає, що відкрив десь офшори, і через них може красти. Ну, у сучасному світі – це омана", – переконаний секретар РНБО.

Актуально Фінансування окупантів: Баканов пояснив підстави для нових санкцій РНБО

Санкції проти Віктора Медведчука: головне