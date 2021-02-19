Далі буде: Данілов анонсував нові санкції проти недоброчесних політиків
Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Секретар РНБО підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Він наголосив, що на наступному засіданні РНБО буде "ще цікавіше". Данілов зазначив, що тоді у санкційному списку можуть опинитися і депутати.
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Секретар РНБО зауважив, що відповідає за свої слова та анонсував наступні санкції.
Всі ці депутати зі статками у 300 чи 400 мільйонів. Люди добрі, де ви це взяли? Ви жодного разу не працювали у бізнесі, але у вас мільярдні статки. Зупиняється це все,
– підкреслив Данілов.
Він також додав, що власність українського народу має належати не Віктору Медведчуку чи іноземним компаніям, а громадянам України. На думку Данілова, у сучасному світі неможливо нічого приховати ні за офшорами, ні за банківськими рахунками.
"Якщо хтось вважає, що відкрив десь офшори, і через них може красти. Ну, у сучасному світі – це омана", – переконаний секретар РНБО.
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Санкції проти Віктора Медведчука: головне
- 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони наклала санкції на нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
- Вони наберуть чинності, коли відповідний указ підпише президент Володимир Зеленський.
- Загалом санкції застосують проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
- У Медведчука назвали санкції "знищенням української демократії" та навіть пригрозили Володимиру Зеленському імпічментом.
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