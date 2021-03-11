Буде багато цікавого, – Данілов анонсував нові санкції проти чинних нардепів та олігархів

Рада нацбезпеки та оборони планує продовжувати практику введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Відтак, вже на наступному засіданні члени РНБО розглянуть новий пакет санкцій.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося 11 березня.

До теми РНБО провела чергове засідання: які рішення ухвалили

Відомо, що на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб. Як пояснив Олексій Данілов, до самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження.

Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти фізичних і юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Тут дуже багато цікавих персонажів, які наразі продовжують перебувати в українській політиці,

– заявив секретар РНБО.

Данілов зізнався, що на засіданні РНБО 11 березня частково розглядали це питання і дали доручення відповідним органам.

Про що говорили на засіданні РНБО 11 березня

Про продовження санкцій. Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року.

Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року. Про нові кримінальні справи. Секретар РНБО заявив, що СБУ візьметься за розслідування "Харківські угод". Проти 286 депутатів, які її ратифікували, можуть відкрити справи про держзраду.

Секретар РНБО заявив, що СБУ візьметься за розслідування "Харківські угод". Проти 286 депутатів, які її ратифікували, можуть відкрити справи про держзраду. Про боротьбу з російської пропагандою. В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня.

В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня. Про націоналізацію. "Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Також націоналізувати можуть компанію "Донецькоблгаз". Це може статися після проведення низки перевірок.