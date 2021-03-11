Рада нацбезпеки та оборони планує продовжувати практику введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Відтак, вже на наступному засіданні члени РНБО розглянуть новий пакет санкцій.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося 11 березня.

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Відомо, що на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб. Як пояснив Олексій Данілов, до самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження.

Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти фізичних і юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Тут дуже багато цікавих персонажів, які наразі продовжують перебувати в українській політиці,

– заявив секретар РНБО.

Данілов зізнався, що на засіданні РНБО 11 березня частково розглядали це питання і дали доручення відповідним органам.

Цікаво! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.

Про що говорили на засіданні РНБО 11 березня