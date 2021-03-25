Дачу Медведчука на Закарпатті обшукали: фото та відео

На дачі кума Володимира Путіна депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука провели обшуки. Там знайшли картинну галарею, дорогі автомобілі та позолочені меблі.

Служба безпеки України спільно з Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України провели обшуки на дачі "Ведмежа дібровня". Вона розташована у селі Жденієво, що на Закарпатті.

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Деталі обшуків на дачі Медведчука

Обшуки провели 19 березня 2021 року. 25 березня службовці обшукали також офіс проросійської організації Віктора Медведчука "Український вибір".

Чому дачу обшукали

Причиною для таких дій правоохоронців стало незаконне привласнення земельної ділянки дружиною олігарха Оксани Марченко. Обшуки провели також у членів районної держадміністрації. Їх підозрюють у спільництві у цій справі.



До дачі прокладена дорога / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Автопарк Медведчука на дачі / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Дача розташована серед лісу / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Там знайшли картини Золтана Шолтеса, Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая / Фото з телеграму Віталія Глаголи

Приміщення освітлює дизайнерська люстра / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Там виявили дорогий гардероб, а також декор / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Зовні маєток дерев'яний / Фото з телеграму Віталія Глаголи