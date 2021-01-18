Молокани оселялися на українських землях ще з початком реформи Російської православної церкви у XVII столітті. Вони інакше трактували християнство і мали низку течій, які поступово отримали сотні тисяч послідовників.

В Україні найбільш поширеними спільнотами старовірів є ліповани та молокани. Детальніше про це – у проєкті Ukraїner.

Цікаво Чому в'єтнамці переїжджають в Україну: ексклюзивні історії Ukraїner

Як та коли з'явилися в Україні

У 1820 – 1830-х роках перші молокани виїхали з Російської імперії, а решта були вже примусово виселені з рідних земель на Приазов'я, де компактно проживають донині.

Довідка. Молокани – ті, що вживають словесне молоко, тобто читають Святе Письмо. Так вони пояснюють назву своєї духовної християнської спільноти.

Перші поселенці прославились тим, що заснували селище Нововасилівка, а згодом – шкіряний, цегельний, і черепичний заводи, млин із газогенераторними двигунами та майстерні різноманітних ремесел. Разом із промисловістю розвивалося і сільське господарство.

Молокани в Україні / Фото Ukraїner (Юрій Стефаняк, Сергій Коровайний)



Переслідування владою СРСР

Молокани пишалися тим, що їм вдалося облаштувати оазу на пустирі. З приходом радянської влади їхні великі господарства перетворилися з об'єкта гордості на об'єкт зневаги. У 30-ті роки XX століття Нововасилівка, як і решта сіл на Приазов'ї, потерпала від розкуркулення.

"Всіх Петракових вислали в Караганду, на Соловки. Тітка Фрося розповідала, що її з чоловіком та сином Ванєю висадили з потяга на сніг, і він (син) так в санях і замерз", – пригадав Леонід Петраков.

Вони натягли якусь палатку та топили день і ніч хвоєю, щоб самим не замерзнути. Потім дядько Петро та тітка Фрося втекли із заслання під чужим прізвищем. Так вони й вижили. Всі інші загинули на засланні,

– додав він.

Радянська влада забороняла одну з найважливіших частин духовного життя молокан – збори. Це неабияк повпливало на наступне їхнє покоління.

У 2006 році молокани заснували культурне товариство "Русь" з метою відродити власні традиції і передати дітям. А згодом, спільно з іншими мешканцями заснували музей, де зібрали усе про історію села та молоканську культуру.

Дізнайтеся більше про життя молокан на Приазов'ї: відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner — це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.