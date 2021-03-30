Компанія "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa", "НаВсе") продовжує покращувати якість сервісу та рівень безпеки для своїх клієнтів. Після запровадження проривної для ринку технології розпізнавання особистості, Liveness detection, та підключення Bank ID НБУ, "Укр Кредит Фінанс" надав можливість своїм клієнтам підтверджувати особистість за допомогою Дії.

Безпека клієнтів – одна з основних засад компанії. Тому керівництво "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa", "НаВсе") активно просуває нові технології для покращення сервісу. Підключення застосунку Дія – це нове, зручне рішення для повсякденних питань українців: одним з яких є верифікація своєї особистості.

Крім того, за допомогою цього застосунку можна оформити ФОП, записатись на вакцинацію, перевірити штрафи, зберігати верифіковані електронні копії документів та багато іншого. На порталі Дія доступні понад 50 онлайн-послуг, незабаром до них додасться функція оплати податків, розмитнення автомобілів, електронного вступу до вишів.

З Дією для звичайних українців оформлення кредиту стає ще простішим. Як в телефонах, так і планшетах, ноутбуках, комп'ютерах. Все що вам треба в особистому кабінеті обрати іконку Дія та дотримуватись інструкції, яка з'явиться на екрані.





Джерело: фото "Сredit Kasa"

Важливо: для використання цієї функції на смартфоні клієнта має бути встановлений застосунок Дія.

Отже, ви обрали Дію для проходження ідентифікації. Далі, у випадку проходження верифікації з мобільного пристрою, ви автоматично потрапите у застосунок Дія, де треба дати дозвіл на передачу даних CreditKasa.





Джерело фото: Мінцифри

У випадку користування комп'ютером на екрані з'явиться QR код, на який треба буде навести телефон та перейти за посиланням до застосунку Дія.



Джерело фото: "Сredit Kasa"



Після підтвердження особистості, клієнту також необхідно буде зробити Liveness-селфі.

Додамо, що вся процедура безкоштовна та необхідна лише раз. При другому зверненні до компанії "Укр Кредит Фінанс" ваші дані підтягнуться автоматично.

Ми рекомендуємо усім клієнтам використовувати Дія чи Bank ID для проходження ідентифікації. Це безпечні та швидкі способи передачі персональних даних. Компанія "Укр Кредит Фінанс" кожного дня покращує якість обслуговування та рівень безпеки для того, щоб кожен українець мав можливість швидко та безпечну оформити кредит.