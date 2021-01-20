В Кабміні заговорили про те, що згодом українці отримуватимуть паспорти, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу, а сама вакцинація почнеться вже у лютому. Втім, експерти впевнені, що найближчим часом COVID-паспортів в Україні очікувати не варто.

Сайт 24 каналу розповідає, як швидко можна створити та запровадити в Україні COVID-паспорт та чи буде він безпечний для громадян.

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Яка ситуація у світі з COVID-паспортами

Вже декілька десятків країн розпочали вакцинацію від коронавірусу, як ми знаємо, Україні поки до їхнього числа не входить. Ще весною 2020 року керівництво різних країн почало говорити про створення "імунних паспортів". Ці паспорти видавали б людям, які вже перехворіли на коронавірус і у них з'явилися антитіла. Завдяки таким документам, карантинні обмеження не розповсюджувались би на таких людей.

Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я таку ідею на підтримали, адже поки недостатньо доказів, що ті, хто вже перехворів, не може заразитися повторно. Тому поки що у країнах обговорюють введення COVID-паспортів, де буде вказуватися, вакцинована людина від коронавірусу чи ні.

Як у світі?

Наприклад, ще у листопаді 2020 року уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду в країну. Але до такого кроку будуть вдаватися лише тоді, коли вакцина стане легкодоступною. Та вже зараз для того, аби потрапити до багатьох країн, потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Нещодавно такі правила ввели у Туреччині, Єгипті, Болгарії, ОАЕ і т.д.

Самі ж паспорти хочуть запровадити у Великобританії, де вже розробляють додаток, який підтверджуватиме вакцинацію. Також про це говорять у Данії, Польщі, Угорщині та Німеччині.

Думки експертів про "паспорт мандрівника"

Євген Поремчук, експерт у галузі управління цифровими відносинами між урядом, бізнесом та людьми, засновник ІТ-компанії BWN group, голова ГО "Електронна республіка", розповів нам, що зараз мандрівникам мало мати візу, потрібно додатково надати довідки на кшталт тесту ІФА з рівнем антитіл або негативного ПЛР-тесту з терміном дії 72 години. Зовсім скоро буде вимагатись довідка про вакцинацію.

Як і будь-яке регулювання, такі дії породили ринок підробок для довідок. Наступним еволюційним кроком буде диджиталізація цих процесів і введення "Цифрового паспорта мандрівника" у якому, окрім усього іншого, буде гарантована картка вакцинувань. Наразі мені відомо про дві активні ініціативи по цьому питанню: IATA Travel Pass та Vaccination Credential Initiative,

– зазначив Євген Поремчук.

IATA Travel Pass

Головний регулятор авіаперевезень представив концепцію інтегрованої модульної системи, яка дозволить авіакомпаніям і прикордонним службам отримувати необхідну інформацію про пасажира для дозволу в'їзду в ту чи іншу країну.

Vaccination Credential Initiative

Це приватна ініціатива започаткована об’єднанням Microsoft, Oracle, Mayo, Mitre та інш. корпораціями. Головна мета – створення технології, яка дасть людям можливість отримувати зашифровану копію своїх даних про вакцинацію і додавати її у свій Google Pay/Apple Wallet або окремий додаток.

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Хайп чи реальна ініціатива?

Про наміри видавати нещодавно заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що масова вакцинація розпочнеться у лютому й українці, як і європейці, згодом отримають COVID-паспорти.

Євген Поремчук зазначив, що заява пана Степанова – не більше ніж калька з новин професійної спільноти про технологію "SMART Health Cards" та жонглювання хайповими словами, на кшталт "QR" і "смарткард". Він додає, що ми вже були свідками розробки і впровадження додатку "Дій вдома" від Міністерства Цифрової Трансформації. Тоді українська влада змушувала громадян встановлювати на особисті смартфони додаток без атестата КСЗІ, без публічної документації й без законодавчого регулювання.

Цей додаток, нагадаю, надсилав ваші персональні дані та GPS-координати у поліцію. Де наші дані й у якому об’ємі — нам досі не повідомили. Відповідно, я проти встановлення державних додатків на смартфон, тим паче з документами, що працюють тільки в Україні і не відповідають жодним іноземним стандартам»,

– каже Поремчук.

Він додав, що українській владі потрібно терміново вести переговори з західними партнерами з двох питань:

стати учасниками описаних вище технологічних ініціатив;

добиватись котирування наших електронних довідок в іноземних аеропортах. Це можливо зробити швидко, якщо ми станемо членами міжнародних електронних ініціатив. Питання Цифрового безвізу має бути пріоритетним для уряду.

Тільки тоді можна приступати до фази імплементації. В Україні успішно функціонує E-Health, є система інтероперабельності "Трембіта" і є портал DIIA. Використовуючи технологію "SMART Health Cards" ми зможемо додавати у свій Google Pay/Apple Wallet міжнародний документ вакцинацію і користуватись цією можливістю на ряду з американцями та європейцями. Якщо почати сьогодні, вже за пів року можна мати електронні довідки у смартфоні,

– говорить Поремчук.

Антон Головаченко, засновник UniExo, зазначив, якщо говорити про паперовий або пластикову картку COVID-паспорт то це небезпечно, так як включає людський фактор і корупцію. Ними просто торгуватимуть ті, кому це вигідно.

QR коди будуть більш безпечними для використання, але ресурсів дуже мало для створення бази, а через Дію нерозумно це робити, через те, що додаток небезпечно і проблеми користувача кладуться на плечі користувача,

– говорить Головаченко.

Він підсумовує, що систему, яка буде працювати, можна зробити за місяці два.

Що цьому передувало