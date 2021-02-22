Його ніколи не існувало: Зеленський розповів, чому з COVID-фонду брали гроші на дороги

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що в Україні ніколи не існувало окремого коронавірусного фонду. За його словами, у держави не було можливості виділити мільярди гривень різним галузям.
Президент розповів, що спершу влада вирішила обмежити фінансування усіх програм на користь COVID-19. Про це він повідомив 22 лютого під час пресконференції на форумі "Україна.30" у Києві.
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Коли розпочалася пандемія коронавірусу ми обмежили усі програми. Ми зрозуміли, що немає лікарень, немає засобів захисту і тому ухвалили рішення обмежити усіх. Проти цього були уряд, Верховна Рада й люди, життя яких залежало від цих програм. Нам довелося це зробити, бо ми не знали, коли завершиться пандемія,
– сказав глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що спершу вони пообіцяли відкрити усі програми через 3 місяці. Однак ніхто не знав, що перша хвиля коронавірусу – це початок хаосу.
За його словами, ніхто не міг передбачити, що пандемія – це початок того майбутнього, в якому доведеться жити не тільки Україні, а й усьому світу. Влада просто не знала, що буле далі.
Президент зауважив, що пізніше стало зрозуміло, що потрібно по трохи відкривати усі програми.
"Відкриваючи, ми розставляли пріоритети. Інфраструктура та "Велике будівництво" – це суміжні професії. Ми розуміли, коли їх зупинимо, то втратимо 190 тисяч робочих місць, це ще до того, що втратило суспільство. Окрім цього, ця програма залучила ресурси в економіку, в Україну у зарплату і робочі місця", – розповів він.
Глава держави додав, що коронавірусного фонду ніколи не існувало. В України не було можливості виділити мільярди різним галузям, в держави не має такого ресурсу.
Коронавірусний фонд – це всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки, що не можна брати звідти гроші. Беремо гроші звідти тільки на пріоритети. Отак ми працювали,
– підсумував Володимир Зеленський.
Виступ Володимира Зеленського на форумі "Україна.30" 22 лютого: дивіться відео