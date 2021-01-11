Епідеміологічна ситуація у лавах Збройних сил дещо покращилася. За минулу добу в Україні зафіксували лише 6 нових випадків зараження серед військових.

Цей показник є найнижчим за останні кілька днів. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Важливо У Туреччині помер майор ЗСУ Мирослав Баженов: причина

Яка ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 11 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, хворіє 1209 осіб. Всього за час пандемії одужало 13 336 осіб, летальних випадків – 38. На ізоляції перебуває 39 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих 3 доби – 6 осіб.

За минулу добу зареєстрували 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 військовослужбовець госпіталізований до Коломийської ЦРЛ. Інші 5 хворих перебувають на лікування вдома. За їхнім станом стежать лікарі.

Як змінювалася кількість нових хворих з початку року

9 січня – 11 нових випадків;

8 січня – 44 нових випадків;

7 січня – 39 нових випадків;

6 січня – 117 нових випадків;

5 січня – 83 нових випадки;

4 січня – 62 нових випадки;

3 січня – 8 нових випадків;

2 січня – 10 нових випадків

1 січня – 42 нових випадки.

Зверніть увагу! У медичному штабі наголошують, що найчастіше коронавірус поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими людьми. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.