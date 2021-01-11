COVID-19 у ЗСУ: за добу зареєстрували рекордно малу кількість хворих
Епідеміологічна ситуація у лавах Збройних сил дещо покращилася. За минулу добу в Україні зафіксували лише 6 нових випадків зараження серед військових.
Цей показник є найнижчим за останні кілька днів. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.
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Яка ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Станом на 11 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, хворіє 1209 осіб. Всього за час пандемії одужало 13 336 осіб, летальних випадків – 38. На ізоляції перебуває 39 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих 3 доби – 6 осіб.
За минулу добу зареєстрували 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 військовослужбовець госпіталізований до Коломийської ЦРЛ. Інші 5 хворих перебувають на лікування вдома. За їхнім станом стежать лікарі.
Як змінювалася кількість нових хворих з початку року
- 9 січня – 11 нових випадків;
- 8 січня – 44 нових випадків;
- 7 січня – 39 нових випадків;
- 6 січня – 117 нових випадків;
- 5 січня – 83 нових випадки;
- 4 січня – 62 нових випадки;
- 3 січня – 8 нових випадків;
- 2 січня – 10 нових випадків
- 1 січня – 42 нових випадки.
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