У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, яким звільнять виробників COVID-вакцини від відповідальності за наслідки щеплень. У МОЗ кажуть, що це необхідна процедура у межах співпраці з Фондом глобального доступу до вакцин проти коронавірусу (COVAX).

Що сказано у законопроєкті

Міністерство охорони здоров’я пропонує внести зміни до закону "Про лікарські засоби", згідно з якими, від відповідальності будуть звільнені виробники, власники реєстраційного посвідчення, медичні працівники та інші люди, які залучені до кампанії з вакцинації, за будь-які наслідки вакцини проти коронавірусу.

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Ольга Кудрявцева, радник АБ "Олександра Кудрявцева", каже, що позиція виробників вакцини є зрозумілою: вони не хочуть відповідати за наслідки експериментального препарату. Через це держава змушена брати ці ризики на себе.

Порядок (механізм) звільнення виробників змінами до закону не встановлюється. Очевидно під ці зміни буде прийматися окремий підзаконний акт,

– зазначила Кудрявцева.

Оксана Духовна, к.ю.н., партнерка, адвокатка INPRAXI LAW, каже, що з урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються для екстреної боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.

Подібна практика імунітету від відповідальності у випадку прояву серйозних побічних ефектів у добровольців, котрі випробували на собі вакцину від коронавірусу, не є новою та застосована, наприклад, урядом США у відношенні фармацевтичних компаній Pfizer та Moderna. Правовий імунітет, що в такому випадку надається фармацевтичним компаніям, не тільки захищає від потенційних судових позовів за шкоду здоров’ю, але й дозволяє знизити витрати на імунізацію для уряду країни,

– пояснила Духовна.

У разі чого, українці подати позов до суду на МОЗ / Фото Unsplash

Які наслідки матиме законопроєкт

Ольга Кудрявцева каже, що з юридичної точки зору в разі прийняття законопроєкту українці втрачають можливість пред'являти претензії безпосередньо виробнику вакцини, його працівникам, медичним працівникам, та іншим особам, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, в разі якщо вакцинація завдасть шкоди здоров'ю. Також втрачається можливість пред'являти позов до цих суб'єктів.

Водночас на мою думку, залишається можливість пред'явити претензії, в тому числі та позов до суду, безпосередньо до держави Україна в особі МОЗ та КМУ. Оскільки саме МОЗ за цим законопроєктом бере на себе зобов'язання, в тому числі та зобов'язання з відшкодування шкоди,

– пояснює Кудрявцева.

Оксана Духовна додала, що з точки зору державних процесів це зрозумілий та виправданий крок, а питання щодо ризиковості тої чи іншої вакцини для здоров’я залишається відкритим та є зоною відповідальності кожного громадянина.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, впевнений, що подання такого документа свідчить про те, що вакцини та препарати, які використовуються для профілактики коронавірусу, не пройшли всі належні стадії випробування. В результаті їх застосування може бути завдана шкода здоров'ю людей.

Прийняттям цього законопроєкту влада намагається звільнити себе та всіх осіб причетних до вакцинації від відповідальності за завдану шкоду здоров'ю людей. Цей законопроєкт підтверджує занепокоєння суспільства щодо шкідливих наслідків вакцинації,

– зазначив експерт.

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