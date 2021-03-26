"COVID-19: вихід з червоної зони" – прем'єру першого фільму Бно-Айріяна покажуть на 24 каналі

В Україні зняли перший повнометражний документальний фільм про коронавірус "COVID-2019: Вихід із червоної зони". Прем'єру можна буде побачити на 24 каналі.

Стрічка стала першим фільмом з циклу "7 фільмів Бно-Айріяна". Вона розповідає про історії реальних людей, які зіткнулись з COVID-19.

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Фільм присвячений лікарям та українця, які померли від страшного вірусу. Він знятий в жанрі фільму-експедиції 7 містами України: у Києві, Краматорську, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Одесі й Черкасах. Для цього знімальна група подолала 5 тисяч кілометрів шляху.

У стрічці ви дізнаєтесь всю правду від тих, хто живе з COVID-19, лікується від нього, хто кожен день тримає оборону у боротьбі з вірусом.

Прем'єру фільм дивіться на 24 каналі 28 березня о 21:00. Не пропустіть!

Дивіться анонс до фільму "COVID-19: вихід з червоної зони":