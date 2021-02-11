COVID-19 не шкодував українських службовців також. За 2020 рік у Держприкордонслужбі захворіли майже 5 тисяч працівників. Є й ті, які недугу не змогли побороти.

Про це в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" розповів Сергій Дейнеко. За його словами, внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 працівників Держприкордонслужби.

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"Для нас пандемія принесла, на жаль, захворюваність нашого персоналу на коронавірус. В нас вже 4 360 хворих", – сказав Дейнеко.

Він наголосив, що ті 10 осіб, які померли, були старшого віку.

Так, більшість – цивільні працівники віком понад 60 років. Всі вони мали перелік хронічних захворювань, але це люди. Так, 10 осіб ми втратили,

– заявив Дейнеко.

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