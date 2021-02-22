В Івано-Франківській області через спалах захворюваності на COVID-19 запровадили жорсткий карантин. Однак там можуть ввести ще додаткові обмежувальні заходи.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що наразі на Прикарпатті закрили ресторани й кафе та обмежили всі заходи. За його словами, січневий локдаун не дав результату для області й Івано-Франківська зокрема.

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Марцінків зазначив, що станом на 22 лютого 2021 року лише в міських лікарнях є 604 пацієнти з COVID-19. Водночас з них 36 осіб перебувають в реанімації Івано-Франківська, тому ситуація є достатньо напруженою.

Ми відкрили додатково один великий корпус пологового будинку. Вже 2 поверхи заповнені, ще готуємо 3 поверх, щоб приймати пацієнтів, бо у 2 міських лікарнях місця заповнені майже на 100%,

– заявив мер Івано-Франківська.

Як розповів очільник міста, якщо впродовж грудня – січня в Івано-Франківській громаді було приблизно 20 – 25 випадків захворюваності на добу, то тепер фіксують 120 – 180. Зокрема, показник зріс майже у 6 разів.

Що спричинило захворюваність

На думку Марцінківа, збільшенню випадків захворюваності сприяла необмежена робота курортів. Він зазначив, що більшість персоналу вже перехворіли й могли поширювати коронавірус в інших населених пунктах. Мер Івано-Франківська розповів, що в області також фіксують ріст захворюваності на ГРВІ.

"Люди не розуміють чи це коронавірус, чи ГРВІ та масово звертаються до лікарень, аби зробити тестування. Через це в місті навіть присутня невелика паніка", – зазначив він.

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Як розповів Марцінків, у місті вже домовилися, що будуть відкривати районні та селищні лікарні для хворих на COVID-19. Він розповів, що поблизу Івано-Франківська вже розклали мобільний шпиталь. Однак, на його думку, першочергово треба використати всі наявні ресурси й вже потім використовувати мобільний госпіталь.

COVID-19 в Івано-Франківській області: що відомо