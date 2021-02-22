Будуть ще додаткові обмежувальні заходи: мер Івано-Франківська про COVID-19 у місті
В Івано-Франківській області через спалах захворюваності на COVID-19 запровадили жорсткий карантин. Однак там можуть ввести ще додаткові обмежувальні заходи.
Джерело:24 канал
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що наразі на Прикарпатті закрили ресторани й кафе та обмежили всі заходи. За його словами, січневий локдаун не дав результату для області й Івано-Франківська зокрема.
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Марцінків зазначив, що станом на 22 лютого 2021 року лише в міських лікарнях є 604 пацієнти з COVID-19. Водночас з них 36 осіб перебувають в реанімації Івано-Франківська, тому ситуація є достатньо напруженою.
Ми відкрили додатково один великий корпус пологового будинку. Вже 2 поверхи заповнені, ще готуємо 3 поверх, щоб приймати пацієнтів, бо у 2 міських лікарнях місця заповнені майже на 100%,
– заявив мер Івано-Франківська.
Як розповів очільник міста, якщо впродовж грудня – січня в Івано-Франківській громаді було приблизно 20 – 25 випадків захворюваності на добу, то тепер фіксують 120 – 180. Зокрема, показник зріс майже у 6 разів.
Що спричинило захворюваність
На думку Марцінківа, збільшенню випадків захворюваності сприяла необмежена робота курортів. Він зазначив, що більшість персоналу вже перехворіли й могли поширювати коронавірус в інших населених пунктах. Мер Івано-Франківська розповів, що в області також фіксують ріст захворюваності на ГРВІ.
"Люди не розуміють чи це коронавірус, чи ГРВІ та масово звертаються до лікарень, аби зробити тестування. Через це в місті навіть присутня невелика паніка", – зазначив він.
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Як розповів Марцінків, у місті вже домовилися, що будуть відкривати районні та селищні лікарні для хворих на COVID-19. Він розповів, що поблизу Івано-Франківська вже розклали мобільний шпиталь. Однак, на його думку, першочергово треба використати всі наявні ресурси й вже потім використовувати мобільний госпіталь.
COVID-19 в Івано-Франківській області: що відомо
- На Прикарпатті фіксують надзвичайно високий рівень поширення захворюваності на COVID-19, а в медичних закладах бракує місць.
- В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати в коридорах їдальнях та навіть кабінетах лікарів. ,
- Через нестачу місць для хворих на COVID-19 розгорнули тимчасовий шпиталь. Він розрахований на 120 ліжок і вже може функціонувати як самостійна лікарня.
- Мер міста Руслан Марцінків вважає, спалах захворюваності могла спричинити велика кількість туристів, які відпочивали у регіоні у період свят.
- Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пунктів на Івано-Франківщині.
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