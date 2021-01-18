Народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Мошенець заявила, що коронавірус може бути різновидом біологічної зброї. Вона додала, що Китай нібито вийшов вже на першу лінію Холодної війни.

Що заявила нардепка від "Слуги народу"

Розмови про біологічну і ядерну зброї ведуться вже десятки років, тому створення вірусу, мовляв, могло стати одним з видів такої зброї. Про це Мошенець заявила в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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У своєму твердженні нардепка посилається на "думку одного з документальних фільмів". Крім того, вона заявила, що "не пам'ятає, хто це сказав". Суть, мовляв, зводиться до такого:

"Це було після Другої Світової війни. Один з лідерів – може, це був Черчилль, може, це був Трумен – коли спілкувалися зі Сталіним, вони говорили про те, що насправді все лежить навколо визначення демократії. Змушена констатувати, що Холодна війна з погрозами ядерною зброєю перейшла до біологічної зброї. Це для мене найгірше. Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", – сказала Мошенець.

Я розглядаю таку можливість, що це може бути однім з різновидів біологічної зброї,

– підкреслила політикиня.

За її словами, біологічна зброя гірша від ядерної.

"Якщо ядерні боєголовки ми можемо порахувати – скільки їх, де і в яких країнах, то про те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юнктуру в майбутньому і подальші дії, тут складніше сказати".

Вона наголосила, що коронавірус "може бути хорошим прикладом того, як це може бути. Навіть без ядерної зброї".

Зверніть увагу! Під час та після Революції Гідності Мошенець працювала заступницею головного редактора в газеті "Капітал", яка належала ексголові Нацбанку часів Януковича Сергія Арбузова.