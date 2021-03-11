Проливали кров невинних людей: потужна засекречена програма спецслужб ФБР COINTELPRO

Виявилося, що із середини 1950-х років ФБР США займалося ліквідацією, дестабілізацією й повним підривом діяльності будь-яких рухів у країні. Секретна місія називалася COINTELPRO або ж контррозвідувальна програма.

На той час – це був найжорстокіший проєкт американських спецслужб щодо власних громадян. Виявилося, що мільйони американців прослуховували, за ними шпигували, а їхні домівки таємно обшукували.

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Чому викрили секретну документацію ФБР

8 березня 1971 року група невідомих увірвалася до офісу Федерального бюро розслідувань у Пенсильванії й викрала таємну документацію. Це назавжди поклало край таємним операціям.

Викрадення документації сталося через В'єтнамську війну, що в 1970-х була в самому розпалі. Конфлікт поділив американців на 2 табори:

одна частина людей хотіла, щоби Штати довели справу до кінця.

інша – вимагала припинення кровопролиття, адже щодня в газетах, на радіо й по телебаченню повідомлялося про все нові й нові смерті.

. Смерті американських військових на полях бою у В'єтнамі тепер складають 40 142 людини.

Вдома країну просто розривало від різних протестів і політичних рухів. Й от у цей неспокійний період американської історії, з офісу ФБР і зникли документи. Люди які їх викрали, планували так повпливати на закінчення війни у В'єтнамі.

На ділі – спровокували скандал і гучні розслідування. Найбільше страждали рухи за права темношкірих.

Дивіться повністю випуск програми "Спесцслужби":

Програма COINTELPRO

У межах боротьби з "лівими" і з'явилася таємна програма COINTELPRO. Її агенти діяли будь-якими методами. Вони підставляли людей, давали фальшиві свідчення, підкупляли, наймали інформаторів вважаючи, що бережуть національні інтереси Америки.

Тоді, головним у ФБР був Едгар Гувер – перший директор відомства. Заступивши на посаду, він відчував безкарність і робив буквально все, що йому заманеться, створивши з ФБР потужний орган.



Едгар Гувер / Фото з бібліотеки Конгресу США

Єдина людина, яка могла б частково повпливати на його рішення – президент США. Але, судячи з розслідувань, глава Білого дому скоріш за все навіть і не здогадувався про існування такої програми як COINTELPRO. Цим і користалися федерали.

Фактично, вони чужими руками проливали кров невинних людей. Часто створювали інші рухи, які працювали на правоохоронні органи.

До 1971 року все і справді вдавалося тримати в секреті. Будь-які протести чи смерті збоку виглядали як сутички двох вороже налаштованих таборів. І лише федерали удавали, що намагаються помирити чи хоча б залагодити конфлікт. А на ділі – це все одна майстерно продумана гра, яку затіяли Едгар Гувер і спецслужби.

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1956 рік. ФБР у самому розквіті сил. На плечі відомства лягло завдання – унеможливити поширення комунізму в країні.

У спецслужбі швидко зрозуміли, що саме COINTELPRO може стати ідеальним інструментом, щоби контролювати абсолютно всі рухи. Вони націлилися на іслам, фемінізм, екоактивістів і, навіть борців за права тварин. І лише одна каста – темношкірі, які намагалися вийти за дозволені їм рамки.

Бунт темношкірих

Соціальний статус темношкірих в Америці 1950-х важко назвати нормальним. Щонайменше через те, що, наприклад в Алабамі в 1956 році ще існувала сегрегація.

Тому почали з'являтися активісти й борці за права людини, темношкірих зокрема. Верховні суди почали виносити вироки про рівність усіх рас.

Вплив Мартіна Лютера Кінга

І тут з'явився Мартін Лютер Кінг – баптистський пастор, який подорожував країною і виголошував настільки потужні промови, що вся темношкіра раса в США фактично перетворила його на ідола. Його заклик до рівноправ'я був мирним.

Він настільки майстерно володів ораторським мистецтвом, що на його промову у Вашингтоні в 1963 році під назвою "Я маю мрію" прийшли послухати понад 250 тисяч людей.

Марш на Вашингтон / Фото naacp

! За вміння відстоювати свої права без насильства, Мартін Лютер Кінг отримав Нобелівську премію миру в 1964 році. У всіх звітах ФБР його позиціювали як загрозу США. І Бюро не просто намагалося зупинити його, а відверто погрожувало знищити.

Федерали їздили за ним по всіх містах країни. Його готельні номери постійно обшукували, ставили прослуховувальну апаратуру, але нічого кримінального знайти на нього не могли.

За Лютером йшли сотні тисяч людей, навіть білі. У ФБР його зробили головною фігурою теорії змови, адже він, нібито міг бути проєктом комуністів.



Мартін Лютер Кінг / Фото Artefact

І в спецслужбі не придумали нічого кращого, ніж як почати погрожувати Мартіну Лютеру Кінгу й закликати його припинити свою діяльність. Йому обіцяли пришити кримінальні справи, підставити, але найгірше було попереду. ФБР дійшли до того, що шантажували Мартіна Лютера Кінга і, навіть, закликали його скоїти самогубство.

Після цього Кінг навпаки – почав ще активніше вести свою дипломатичну боротьбу у 1968 році він планував провести загальнонаціональний мітинг у Вашингтоні. Втім, напередодні його застрелили.

Нова хвиля агресивних протестів

Після вбивства темношкірі підняли потужні бунти в більше як сотні містах. І, на відміну від попередніх протестів – ці були зовсім не мирними – протестувальники палили автомобілі, будинки.

"Чорні пантери"

. Уряду країни довелося відправити на врегулювання безладу понад 70 тисяч військових. Тоді по всій країні загинули 48 людей і понад 2 тисячі дістали поранення.

Убивство Кінга змусило багатьох темношкірих звернути свою увагу на такий рух як "Чорні Пантери". Організація, заснована ще в 1966 році, займалася тим же, що й Мартін Лютер. Однак, на відміну від проповідника – ці хлопці планували йти в політику й боротися там.

Після смерті Кінга, рух швидко почав збирати прихильників. Про мирний протест усі забули. ФБР одразу ж почали присікати діяльність руху темношкірих. Директор ФБР Едгар Гувер відкрито оголосив "Чорних Пантер" найбільшою загрозою для національної безпеки США.

Усе, що треба знати про організацію "Чорні пантери": дивіться в програмі "Конфлікти" на 24 каналі

Послуги інформаторів для федералів

У межах проєкту COINTELPRO федерали часто користувалися послугами інформаторів. При чому, діяли за методом Штазі – неважливої інформації не існує. У лави профспілок, "Пантер", феміністок та екоактивістів засилали своїх людей.

За даними розсекречених документів, у середньому на одного агента ФБР припадало 6 інформаторів, що збирали інформацію в різних відомствах. Людям за інформацію не платили. Спецслужба наймала тих, на кого могла натиснути.

Закриття програми COINTELPRO

Програма COINTELPRO перестала існувати в 1971 році. А привернути увагу громадськості вдалося всього 3 людям – політичним активістам, які одного дня просто вирішили увірватися до офісу ФБР і викрасти секретну документацію. Вони не думали, що це призведе до розкриття однієї із найзаповітніших таємниць Федерального Бюро Розслідувань.

День своєї спецоперації вибирали дуже довго. Якби хоч хтось із працівників був в офісі, їх би упіймали. Пройти непоміченими через таке відомство – нереально. Вони так майстерно замели сліди, що федерали не змогли знайти їх.

Хвиля обурення й невдоволення серед громадян змусила уряд створити спеціальну комісію для розслідування. Громадськість нарешті дізналася як ФБР тримали на короткому повідку абсолютно всіх, хто хотів змінити суспільство. Щоправда, сама назва програми COINTELPRO прозвучала в ефірі телеекранів лише у в 1973 році.



Розслідування не дало результатів / Скриншот із відео

Хоча COINTELPRO офіційно прикрили, повідомлення про те, що федерали й далі використовують ті ж методи, що й раніше з'являлися й до початку 80-х. Тоді федерали націлювалися не лише на темношкірих, але й на корінних американців.

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А вже з 2017 року в ЗМІ почали ширитися повідомлення, що старими методами, але з новими технологіями, американські спецслужби ведуть пильний нагляд за рухом Black Lives Matter.

Федерали ніяк не коментували цю інформацію, але нові закони про "домашній тероризм" говорять, що прихильників Black Lives Matter у 2020 році можуть вважати екстремістами. Про це ще у 2017 році писали вчені Ільбурського університету.